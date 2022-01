Archiviato il pari col Catanzaro il Palermo guarda al Monterosi, Almici alla Spal

Il buon pareggio sul campo del Catanzaro, seppur a reti inviolate, ha segnato l'esordio in campionato del Palermo targato Silvio Baldini. Positive le indicazioni emerse dalla trasferta in terra calabrese per il gruppo rosanero che, con il punto conquistato al Ceravolo, si porta a quota 34 in classifica, a undici lunghezze dal Bari capolista, fermato sul 3-3 dal Catania.

Il club ha perfezionato la cessione di un giocatore che conclude l'esperienza in maglia rosanero. Alberto Almici saluta il gruppo e passa alla Spal. "Il Palermo comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Alberto Almici alla Spal. Ad Alberto - si legge in una nota della società di viale del Fante - il ringraziamento per il lavoro svolto in rosanero e il miglior in bocca al lupo per la sua carriera da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C.". Domenica prossima, 30 gennaio, De Rose e compagni tornano in campo per il match casalingo contro il Monterosi. La gara contro i laziali segnerà l'esordio dei rosanero allo stadio "Barbera" nel 2022. La squadra di mister Leonardo Colucci domenica ha incassato la sconfitta interna (0-1) contro la Turris e in classifica si ferma a 29 punti. Il mercoledì seguente, sempre in casa, il Palermo riceverà la visita dell'Acr Messina (ore 18).

Palermo-Monterosi, dirige Stefano Nicolini di Brescia

A dirigere Palermo-Monterosi sarà l'arbitro Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Carrelli di Campobasso e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona.

Le probabili formazioni

PICERNO (4-4-2): Viscovo; De Franco, Garcia, Finizio, Setola; Dettori, Pitarresi, De Cristofaro, Esposito; Reginaldo, Gerardi. Allenatore: Colucci.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Doda, Lancini, Marconi, Giron (Crivello); Dall’Oglio (Odjer), De Rose; Valente, Luperini (Damiani), Felici; Soleri.

