Catanzaro-Palermo 0-0, la diretta: azione di prima dei rosa, Soleri anticipato

52' Luperini in profondità per Valente che non arriva a colpire il pallone alto.

49' De Rose fa fallo su Welbeck, nasce un battibecco con Scognamillo

48' Bella azione tutta di prima del Palermo, Giron cerca Soleri, Scognamillo anticipa l'attaccante rosa in corner

Il Palermo pressa alto

VIA AL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' Felici si fa spazio e crossa, palla ribattuta, Dall'Oglio prova da lontano, fuori non di molto

2' di recupero

42' Dall'Oglio troppo leggero, Cianci gli ruba palla: azione potenzialmente pericolosa, ma nella prosecuzione i giocatori di casa finiscono in fuorigioco

41' Palla restituita al Palermo

40' Vazquez a terra, Massolo getta fuori il pallone. L'argentino ha problemi a una caviglia

39' Bel contropiede del Palermo, De Rose prova a innescare Soleri, ma il suo lancio è troppo profondo

36' Felici si inventa un'azione sulla sinistra anticipando Bayeye, lo ferma con le cattive Welbeck e si guadagna un cartellino giallo

33' Il cross dalla bandierina è per Soleri, che prima tenta una girata al volo e sulla ribattuta una rovesciata: palla fuori, nulla di fatto

32' De Rose tenta il cross e guadagna l'angolo

31' Gomito largo di Cianci su Giron, che resta a terra: ammonito il giallorosso

30' Leggerezza di Doda che regala palla, il Catanzaro però non riesce a sfruttare l'occasione

27' Ancora Bayeye sulla destra fa il diavolo a quattro, il suo cross basso è respinto in corner

25' Vazquez fa soffrire Marconi, che tiene botta

Palermo aggressivo, il 4-2-3-1 di Baldini mette pressione al Catanzaro

24' Traversone di Giron, troppo sul portiere: Branduani la blocca

20' Palermo pericoloso. Valente tenta un pallonetto e sorprende Branduani, ma la palla non è diretta in porta ed è lenta, il portiere recupera

19' Bayeye sguscia via e centra, la difesa ci mette una pezza

16' Massolo esce e anticipa Cianci su un cross, l'attaccante del Catanzaro rovina addosso al portiere: calcio di punizione

Partita equilibrata, Palermo più compassato, Catanzaro più veloce

9' Conclusione di De Rose respinta da Welbeck

4' Primo calcio d'angolo per il Catanzaro: sugli sviluppi del corner, tiro dal limite di Welbeck che viene deviato sul palo basso con Massolo fuori causa

PARTITA INIZIATA

Minuto di raccoglimento per Gianni Di Marzio

In diretta testuale Catanzaro-Palermo, posticipo della 23.ma giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 21allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Queste le formazioni ufficiali della gara

CATANZARO: 33 Branduani, 2 Bayeye, 5 Martinelli (cap.), 6 Welbeck, 8 Verna, 9 Vazquez, 13 Fazio, 14 Scognamillo, 17 Porcino, 24 Sounas, 99 Cianci. A disposizione: 1 Nocchi, 12 Romagnoli, 4 De Santis, 7 Curiale, 10 Bombagi, 18 Cinelli, 19 Bjarkason, 28 Biasci, 29 Carlini, 44 Gatti. Allenatore: Vivarini

PALERMO: 12 Massolo; 2 Doda, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 11 Dall'Oglio, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 75 Felici; 27 Soleri. A disposizione: 22 Misseri, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 33 Perrotta. Allenatore: Baldini

Arbitro: Carella di Bari

