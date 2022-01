Palermo, dubbi a centrocampo per Baldini col Catanzaro. In attacco spazio a Soleri

Dopo una lunga sosta dovuta alla diffusione del Covid tra giocatori e staff tecnico di molte squadre, torna in campo la serie C con la disputa della giornata numero 23. Il campionato di terza serie riprende con le gare in programma domani (domenica 23 gennaio) e con orario unico (calcio d'inizio alle ore 17.30). Il posticipo si giocherà lunedì sera (ore 21) con l'attesa sfida fra il Catanzaro ed il Palermo, di scena allo stadio "Ceravolo".

Ballottaggio Accardi-Doda in difesa

Silvio Baldini, tecnico dei rosanero, ha collaudato il modulo che ha deciso di schierare contro i calabresi di Vivarini. L'amichevole giocata e vinta a Marineo contro la locale formazione impegnata nel campionato di Eccellenza, è servita all'allenatore di Massa per ultimare i dettagli nell'undici che manderà in campo lunedì sera. Nel 4-2-3-1 spazio a Massolo in porta (Pelagotti è squalificato), difesa che dovrebbe schierare Lancini e Marconi centrali con Accardi (o Doda) e Giron sulle fasce. Con quest'ultimo resta in piedi il ballottaggio per una maglia da titolare con Crivello. Almici è ormai ad un passo dall'accordo con la Spal.

Floriano o Felici per una maglia, Brunori verso il forfait

A centrocampo De Rose è pronto a prendere le redini del gioco con al suo fianco il guizzante Odjer. Dall'Oglio sarebbe l'alternativa. Non è da escludere l'esordio del nuovo acquisto Damiani. In attacco non dovrebbe esserci Brunori: l'attaccante ex Juventus Under 23, miglior realizzatore del Palermo con un bottino di 7 reti, non ha ripreso gli allenamenti e non dovrebbe partire con il resto del gruppo per la Calabria. Punta avanzata sarà Soleri con il supporto dei trequartisti Valente, Luperini e Floriano. L'altro nuovo arrivo del Palermo, Felici, potrebbe partire titolare e in quel caso l'ex Bari si accomoderebbe in panchina. Domani alle ore 11:40 la conferenza stampa pre-match di Baldini.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Cinelli, Sounas, Bjarkason; Bombagi, Iemmello.

Allenatore: Vivarini.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi (Doda), Lancini, Marconi, Giron (Crivello); De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Floriano (Felici); Soleri.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Carella di Bari

© Riproduzione riservata