Il Palermo perfeziona il secondo acquisto, ufficiale l'arrivo di Damiani

Il Palermo perfeziona il secondo acquisto dall'arrivo del tecnico Silvio Baldini. Samuele Damiani è un nuovo giocatore del club rosanero. Il centrocampista classe 1998 viene dall’Empoli dove ha trascorso le ultime due stagioni, in serie B e in serie A, dopo esser passato da Lucchese, Viterbese e Carrarese in serie C.

Giunto a Palermo, Damiani ha sostenuto oggi (venerdì 21 gennaio) tutte le visite di rito e i test covid e sarà a disposizione di mister Baldini già dall’allenamento pomeridiano di domani, sabato 22 gennaio. Il calciatore arriva in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. "A Samuele il benvenuto da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C.", si legge in una nota del club. L'arrivo di Damiani fa seguito al ritorno in rosanero di Mattia Felici, prelevato dal Lecce con la formula del prestito.

