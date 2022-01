Il Palermo si allena con sei giocatori, aumenta la concorrenza per Burrai

Il Palermo prosegue ancora a ranghi ridotti gli allenamenti allo Sport Club di Tommaso Natale, sempre nel rispetto di tutte le norme sanitarie e in attesa di nuovi risultati dai prossimi cicli di tamponi. Fra calciatori che tornano negativi al Covid (sette) e nuove positività (due) il tecnico rosanero Silvio Baldini fa la conta dei calciatori che ha a disposizione per lavorare in vista del rientro in campionato previsto il prossimo 24 gennaio contro il Catanzaro in casa dei giallorossi calabresi. Sono sei i giocatori che hanno svolto la seduta pomeridiana ai quali domani si aggregheranno i nuovi negativi.

Mazzini e Morra sono gli altri obiettivi

Sul fronte mercato nelle ultime ore circolano due nomi per altrettanti reparti. Per la porta potrebbe concretizzarsi l'ipotesi dell'arrivo di Stefano Mazzini, attualmente in forza alla Carrarese, club allenato in passato da Baldini che quindi conosce bene il giocatore. Nonostante nei giorni scorsi siano state numerose le ipotesi per il centrocampo, è per l'attacco che si presenta una possibile idea per rinforzare l'organico. Claudio Morra, reduce da un lungo infortunio al ginocchio nel corso della sua permanenza al Pordenone, è tornato all'Entella e potrebbe valutare una offerta da parte del club rosanero. Aumenta intanto la concorrenza per il centrocampista del Perugia Salvatore Burrai. Oltre al Palermo sul giocatore ci sarebbe l'interesse di altre tre squadre: Sudtirol, Reggiana e Catanzaro.

