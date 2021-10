Vibonese-Palermo 1-0, la diretta: Pelagotti beffato dal vento su tiro-cross, timida reazione dei rosa

24': primo cambio per la Vibonese. Fuori il capitano Vergara e dentro Polidori.

23': cross di Almici e tiro al volo di Brunori altissimo.

22': Brunori serve al centro ma nessun giocatore rosanero si trova pronto a raccogliere l'assist.

18': Risaliti a tu per tu con Pelagotti chiama il portiere rosanero alla respinta in angolo.

14': VIBONESE GOL. Tiro-cross di Golfo e palla che (con l'aiuto del vento) si insacca alle spalle di Pelagotti.

10': assist di Silipo per Fella fermato per fuorigioco.

8': sugli sviluppi di un calcio di punizione Buttaro alza troppo la mira.

4': Buttaro si fa anticipare da Golfo che entra in area ma lo stesso difensore rosanero recupera e si salva in angolo.

1': Pelagotti esce dai pali e anticipa gli attaccanti calabresi.

1': Cominciata la partita. Palermo in maglia bianca.

Queste le formazioni ufficiali della gara Vibonese-Palermo, valevole per l'11ª giornata del campionato di serie C 2021-2022. Per i rosanero difesa a 4 con Brunori unica punta. Fella preferito a Floriano sulla trequarti

VIBONESE: 1 Mengoni, 2 Mahrous, 5 Risaliti, 6 Gelonese, 7 Grillo, 8 Basso, 10 Spina, 20 Mauceri, 21 Vergara (cap.), 26 Sorrentino, 28 Golfo.

A disposizione: 22 Marson, 4 Polidori, 9 La Ragione, 11 Ngom, 14 Tumbarello, 15 Bellini, 16 Ciotti, 17 Senesi, 19 Persano, 23 Cicagna, 24 Fomov, 25 Cattaneo.

Allenatore: D'Agostino.

PALERMO:1 Pelagotti; 29 Almici, 25 Buttaro, 79 Lancini, 3 Giron; 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 10 Silipo, 23 Fella; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 16 Mannina, 36 Mauthe, 54 Peretti, 19 Odjer, 30 Valente, 77 Doda, 7 Floriano, 27 Soleri, 31 Corona.

Allenatore: Filippi.

Arbitro: Fiero (Pistoia).

Assistenti: Salvalaglio (Legnano) - Del Santo Spataru (Siena).

Quarto ufficiale: Acanfora (Castellammare di Stabia).

