Il Palermo Calcio a 5 pareggia in casa contro il Marsala

Il Palermo Calcio a 5, tra le mura amiche del "Tocha Stadium", domina l’incontro contro il Marsala Futsal ma gli ospiti, grazie alla giornata di grazie del loro estremo difensore Buffa, riescono ad essere sempre in vantaggio e a portare a casa un pareggio.

È di 2 a 2 il risultato finale con i rosanero subito in svantaggio di due reti ma che riescono a segnare la rete della speranza con Foderà che batte Costanzo.

Nel secondo tempo, in campo anche il baby Guglielmini che sfiora la rete del pareggio in diverse occasioni. Solo a metà ripresa Lanza trova il tap in del 2-2. Il Palermo C5 torna a prendere coraggio e inizia un autentico assedio ma la partita finisce in parità.

Sabato 25 settembre il Palermo Calcio A5 sarà impegnato sul campo del Caresse Partinico.

© Riproduzione riservata