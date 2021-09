Palermo Calcio a 5: secondo pareggio di fila per i rosanero in campionato

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Palermo Calcio A5. La squadra di Zapparata, infatti, non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo dell'ostico Caresse Partinico. Per i rosanero si tratta del terzo risultato utile di fila (una vittoria e due pareggi).

Nel primo tempo in gol i padroni di casa con il giovane Passannanti abile a sfruttare un pregevole assist di Oliva (il migliore in campo del Caresse Partinico). Nella ripresa Il Palermo Calcio a 5 cerca a tutti i costi il gol del pareggio che arriva con Lanza. A pochi minuti dalla fine i rosanero hanno anche la possibilità di portare a casa la vittoria: fallo dell'ex Cutrona su Maniscalco, tiro libero calciato ancora da Lanza che però manda la palla fuori.

Sabato 2 ottobre altra trasferta per il Palermo Calcio a 5 che sfiderà nuovamente il Caresse Partinico, questa volta in Coppa Italia.

