Palermo C5, i rosanero si impongono con un 2-4 nel derby contro il Tiki Taka 

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2021/2022 del Palermo Calcio A5. La squadra guidata dal tecnico Zapparata, infatti, espugna il Pala Don Bosco imponendosi con un netto 2-4 contro il Tiki Taka Palermo C5. Una vittoria convincente che consente al club del Presidente Salvo Messeri di celebrare l'avvio ufficiale della partnership con il Palermo F.C., nella prima uscita dopo l’ingresso del Palermo C5 nella Polisportiva Virtuale rosanero.

PRIMO TEMPO

Passano appena 4’ e i rosa passano in vantaggio grazie alla rete di Bongiovanni. La compagine di Zapparata, col passare dei minuti, sembra letteralmente padrona del campo e, grazie a due contropiedi letali, troverà altri due gol, rispettivamente con Feliciello e Melville. Poco prima dell’intervallo, tra le fila dei padroni di casa, Sciortino perde la testa rimediando un rosso diretto.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco "Bongiogol" cerca e trova una super doppietta con una giocata da playstation: doppio passo, dribbling e palla in rete che regala il momentaneo 0-4 per il Palermo C5. Il Tiki Taka cerca di risollevare le sorti del match riuscendo ad accorciare le distanze con il capitano Immesi. I rosanero continuano a costruire occasioni ma sprecano tanto sotto porta. In pieno recupero i padroni di casa troveranno un’altra rete con Giannola.

Buona la prima per il Palermo C5. Vittoria convincente all’esordio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

© Riproduzione riservata