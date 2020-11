Palermo in campo domani contro il Catanzaro per il primo dei 4 recuperi

Finalmente in campo. Vigilia di match per il Palermo che domani giocherà a Catanzaro il primo dei quattro recuperi. Roberto Boscaglia, guarito dal Covid, torna quindi a parlare in conferenza stampa virtuale, per lui un periodo particolare: “Ho vissuto questo periodo in isolamento, con gli altri giocatori. Non è stata una bella situazione ma ho avuto modo di pensare, vedere tante partite. Ho cercato di rendere il tempo libero, interessante. Alla fine è andata bene”.

Domani ore 17,30 sfida a Catanzaro, match delicato soprattutto perché bisognerà capire che Palermo sarà dopo questo “lockdown” interno: “Dobbiamo approfittare di quello che c’è successo per mettere quella “rabbia” che abbiamo accumulato in questi giorni; dobbiamo trasformarla in energia positiva da mettere in campo. Come abbiamo superato questa fase di Covid, dovremo superare altre situazioni di difficoltà. Possiamo fare grandissime cose quest’anno”.

Boscaglia sa bene che sarà dura ma non è una sfida impossibile: “Io sto bene. Partiremo in 17 giocatori. Abbiamo una squadra competitiva e dobbiamo andare a Catanzaro a giocarci le nostre chance. La squadra mi è sembrata serena e focalizzata sulla gara. So perché abbiamo un punto in classifica; purtroppo ci sta. Abbiamo fatto un’ottima partita a Terni e tre meno buone. Sicuramente, a parte la prima, le altre due non abbiamo meritato di perdere ma ci può stare. Sappiamo che le nostre potenzialità sono tante. Ora dobbiamo ricompattarci e lavorare come sappiamo. Questa situazione che ci è capitata - ha concluso - ci darà una spinta in più”.

