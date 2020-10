Palermo, altri sei giocatori negativi al Covid: i rosanero si preparano ad affrontare il Catanzaro

Arrivano ottime notizie per il Palermo che finalmente può tornare a riaccendere i motori in vista della ripresa in campionato.

Il club rosanero ha infatti appena comunicato che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per 6 soggetti su 8 esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test.

Per i sei calciatori, già da oggi via agli esami per il rilascio dell'idoneità sanitaria. Il Palermo può quindi nuovamente tornare in campo e il primo impegno sarà quello del 4 novembre a Catanzaro, una delle quattro partite che i rosanero dovranno recuperare.

