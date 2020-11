Catanzaro-Palermo, domani rosanero di nuovo in campo: gratis su Eleven Sports

Serie C in chiaro e ovviamente anche la partita di domani tra Catanzaro e Palermo in programma alle 17,30 sarà visibile gratuitamente. Dopo i continui disservizi che secondo Eleven Sports sarebbero stati legati ad “attacchi informatici”, la piattaforma che trasmette tutte le partite di serie C ha ribadito che nel mese di novembre tutte le gare del campionato saranno trasmesse gratuitamente.

“Nel mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C – si legge nella nota di Eleven Sport – saranno trasmessi sul nostro canale YouTube, oltre che su www.elevensports.it.

In aggiunta, nel corso di ogni giornata, continueremo a trasmettere una selezione di incontri anche sulla nostra pagina Facebook e su LIVENow”.

Una buona notizia per tutti i tifosi del Palermo che a partire dal match di domani e per l'intero mese di novembre potranno quindi seguire gratuitamente la squadra rosanero. Per tutti coloro che invece hanno sottoscritto l’abbonamento ci saranno delle proroghe alla scadenza dello stesso e inoltre per l’intero periodo in cui le partite saranno trasmesse in modalità gratuita, l’abbonamento sarà congelato.

