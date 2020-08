Il Palermo avvia contatti con Ginestra: si allarga la lista dei "papabili" allenatori

Una chiacchierata con vista sullo stadio Renzo Barbera per Ciro Ginestra, 41enne tecnico campano reduce da una stagione alla guida della Casertana, giunta quattordicesima in Serie C. Il tecnico ha avuto un colloquio con la dirigenza rosanero, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, anche se da viale del Fante è arrivata ancora una smentita, come già fatto per altri nomi, sintomo che comunque il profilo di Ginestra non rientra tra i principali candidati in vista della prossima stagione.

Ginestra rappresenta un profilo "giovane" come può esserlo Diana, forse il nome più appetibile ma per quest'ultimo occorrerebbe fare in fretta: ha ancora un contratto in essere col Renate e i brianzoli a breve daranno il via al ritiro pre-campionato. Tra le difficoltà per Boscaglia, l’attesa per Vivarini e i "no" ricevuti da alcuni tecnici, il Palermo si appresta al ritiro senza un allenatore e una squadra da costruire, fatta eccezione per gli undici confermati dalla scorsa stagione.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE