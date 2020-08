Il Palermo a caccia di un allenatore, anche Castori dice no

Raffica di "no grazie" al Palermo per la panchina. L’ultimo, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, è arrivato da Castori, allenatore del Trapani, che al momento ha altro a cui pensare, dato che i granata sono virtualmente ancora in corsa per un posto nei play-out di Serie B.

Il tecnico marchigiano, inoltre, è ancora sotto contratto col club trapanese. Il suo rifiuto si aggiunge a quelli di Grosso, Scienza e Pecchia. Intanto, il Palermo segue con interesse l’incontro di oggi tra il Bari e Vivarini, sebbene contatti con l’allenatore biancorosso finora non ce ne siano stati. Ci saranno in caso di rottura col club pugliese, ma anche lì bisognerà fare altre valutazioni, e se non dovesse andare bene, rimarrà da sondare la pista che porta ad un serie di giovani emergenti.

Tra questi, al di là delle smentite nette che giungono da viale del Fante, resta da annoverare De Rossi, per cui è stato fatto un sondaggio esplorativo (ma niente di più, considerando che non ha ancora il patentino). Si defila invece l’ex Potenza Raffaele, ormai prossimo a firmare per il Catania.

