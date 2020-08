Palermo senza allenatore a una settimana dal ritiro, Ferrero pronto a collaborare con Mirri e Di Piazza

Il Palermo ancora senza allenatore ad una settimana dal ritiro pre-campionato. Mirri e Di Piazza sono in attesa di conoscere il destino di Boscaglia e la sua quasi certa separazione dalla Virtus Entella anche se l’offerta avanzata dal club rosanero è distante dalle pretese del tecnico gelese che vorrebbe un biennale. Il Palermo, come riporta Benedetto Giardina nel Giornale di Sicilia in edicola, continua a tenere sotto osservazione Aimo Diana del Renate, che però tra un paio di settimane partirà in ritiro con i brianzoli, se non dovessero esserci novità dalla Sicilia e oggi si dovrebbe conoscere il destino di Vivarini sulla panchina del Bari.

Intanto, Massimo Ferrero, dopo aver visto sfumare l'acquisizione del Palermo, continua a seguire le vicende del club rosanero. La conferma arriva dal suo consulente palermitano Castrenze Guzzetta: "Ferrero non è solamente un imprenditore, se si impegna in una cosa lo fa per passione e ha un progetto per riportare il Palermo in Serie A per la stagione 2022/23, con un buon investimento e un po’ di fortuna". L’attuale proprietà non ha mai nascosto la propria apertura a possibili proposte e, qualora ve ne fosse la necessità, Ferrero sarebbe pronto anche a collaborare con Mirri e Di Piazza. Un piccolo aiuto, magari facendo arrivare in Sicilia giovani calciatori che non rientrano nei piani tattici di Ranieri, ma "è chiaro però - aggiunge il commercialista palermitano - che un imprenditore come lui punti ad acquisire le quote di maggioranza, visto il proprio progetto".

