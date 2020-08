Il Palermo all'assalto di Boscaglia, il tecnico presto si libererà dall'Entella

L'avventura di Boscaglia con la Virtus Entella potrebbe essere al capolinea e il Palermo potrebbe gettarsi a capofitto sul tecnico gelese anche se la proposta dei rosanero al momento sarebbe inferiore rispetto a quanto previsto dell’accordo che lega il tecnico all’Entella. Inoltre, il Palermo proporrebbe un contratto annuale, situazione che non sarebbe gradita a Boscaglia. Il tecnico e l'Entella, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, starebbero trattando la separazione: esonero o risoluzione, in modo da alleggerire il monte stipendi del club.

Sul fronte giocatori, invece, il Palermo, dopo Ficarrotta, deve incassare il "no" anche da parte di Ambro. Il centrocampista ha fatto sapere di non accettare la richiesta del Palermo di presentarsi in ritiro in prova, preferendo cercare garanzie con altre squadre. Il club, infatti, non ha prolungato il vincolo col giovane classe ’99, che attualmente è libero di trovare accordi con altre società.

Per quanto riguarda l’attacco, Corazza della Reggina sempre essere sempre più lontano. Al momento, però, l’unico centravanti in organico è il diciannovenne Lucca.

