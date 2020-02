Pergolizzi azzecca i cambi, Silipo illumina il Palermo: Biancavilla battuto 2-0

Nel Biancavilla in panchina c’è Beppe Mascara, preso di mira dai tifosi rosanero. 7' Accardi vicino al gol, palla in mezzo e il difensore di testa non riesce ad inquadrare la porta. Il Palermo gestisce palla mentre il Biancavilla si affida alle ripartenze. 27' Palermo che ci prova con una palla scodellata in mezzo per Sforzini che però fa fallo in attacco. Poco gioco a centrocampo per la formazione di Pergolizzi che non riesce a sfondare il muro eretto da Mascara. Floriano e Felici non si illuminano e Sforzini è isolato in avanti. 37', clamoroso palo del Biancavilla con Aloia che con un diagonale chirurgico stava per battere Pelagotti. Primo tempo che si chiude tra sbadigli e un brivido legato al palo del Biancavilla.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

90': FINITA, IL PALERMO VINCE 2-0

85': Palermo che vince ma anche il Savoia è avanti 3-0

78':RADDOPPIO DEL PALERMO! LUCCA! Gran cross di Silipo, palla che viene ciccata dalla difesa del Biancavilla e Silipo tutto solo appoggia in rete la palla del 2-0

73': GOL DEL PALERMO! SILIPO! Appena entrato al posto di Felici, Silipo fa partire una parabola pazzesca a giro e fa secco il portiere del Biancavilla, grandissimo gol, Palermo in vantaggio

66': Azione personale di Floriano che prova il tiro a giro, palla alta

51': Grande occasione per il Biancavilla, palla in mezzo per Lucarelli che da due passi spara a lato

46': Partito il secondo tempo. Esce Vaccaro e dentro Doda

45': FINE PRIMO TEMPO

37': Clamoroso palo del Biancavilla con Aloja che con un diagonale chirurgico stava per battere Pelagotti

33': Poco gioco a centrocampo per la formazione di Pergolizzi che non riesce a sfondare il muro eretto da Mascara

27': Palermo che ci prova con una palla scodellata in mezzo per Sforzini che però fa fallo in attacco

21': Adesso al Barbera regna l'equilibrio, il Palermo ha difficoltà a creare gioco offensivo

12': Palermo che gestisce palla ma ancora non riesce a sbloccare il match

7': Accardi vicino al gol, palla in mezzo e il difensore di testa non riesce ad inquadrare la porta

3': Primi cori contro l'allenatore del Biancavilla, Beppe Mascara, ex Catania ma anche ex Palermo

1': PARTITI!

Al “Barbera” arriva il Biancavilla, il Palermo si schiera con il 4-3-3. Ecco le formazioni ufficiali.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 54 Peretti, 24 Crivello, 27 Vaccaro; 33 Langella, 8 Martin, 6 Martinelli; 75 Felici, 32 Sforzini, 25 Floriano.