Il Palermo batte il Biancavilla, Pergolizzi: "Grande vittoria ma serve allenamento"

Cambi azzeccati e Rosario Pergolizzi più che soddisfatto per la vittoria del suo Palermo. “E’ la fortuna degli allenatori – afferma il tecnico – oggi è andata bene, chi è entrato è entrato motivato, questo è importante per un allenatore”.

Sulla gara in particolare: “Il primo tempo non è stato giocato bene. Abbiamo fatto i primi 10 minuti bene, poi è uscito il Biancavilla. C’è voluta la giocata, come quella di Silipo. Sicuramente è stata una vittoria di carattere, ma serve l’allenamento. Non siamo in Serie A, serve l’intensità“.

