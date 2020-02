Biancavilla sconfitto al Barbera, Mascara: "Tante le occasioni mancate"

Il Biancavilla esce sconfitto dallo stadio "Renzo Barbera". A commentare la partita anche il tecnico Beppe Mascara: "Sono abbastanza contento della gara dei ragazzi – afferma il tecnico – per 75′ il Biancavilla ha fatto una buona partita. Abbiamo passato delle vicissitudini societarie e abbiamo perso cinque giocatori di categoria. Ci siamo portati spesso molti giocatori della Juniores. Cori contro? Non c’è nessun problema, fa parte del gioco. Il Palermo non lo devo giudicare io, quando vuole vince, ha dei giocatori che con la Serie D non c’entrano niente”.

