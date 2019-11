Palmese-Palermo, rissa tra tifosi rosanero: feriti alcuni supporter

Palmese-Palermo più che per il gioco espresso in campo sarà ricordata per quello che è accaduto sugli spalti. A quasi fine primo tempo è scoppiato il caos nel settore ospiti dove si trovava un gruppo di tifosi per comprare cibo e bevande.

La situazione è degenerata e alcuni tifosi sarebbero rimasti feriti al volto. Per riportare la calma è intervenuta la polizia. Secondo una prima ricostruzione a partecipare ai tafferugli non sarebbero stati i tifosi della Palmese.

La Digos, intanto, avrebbe già acquisito le immagini televisive per capire esattamente cosa sia accaduto.

