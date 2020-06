Incidenti durante Palmese-Palermo, Daspo per 14 tifosi siciliani

Quattordici provvedimenti di Daspo sono stati emessi dal questore di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti tifosi palermitani in seguito ai disordini verificatisi il 17 novembre 2019 allo stadio comunale «Lo Presti» di Palmi (RC), in occasione dell’incontro di calcio tra la squadra della «U.S.Palmese 1912» e quella della «S.S.D.Palermo» valevole per il campionato Dilettanti girone I.

I tifosi palermitani, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, aggredirono i tifosi locali. Solo il pronto intervento degli uomini delle forze dell’ordine, che si frapposero tra i due gruppi di tifosi, riportò l’ordine.

Grazie al materiale fotografico e video raccolto, è stato possibile ricostruire perfettamente la dinamica degli eventi, individuare le condotte dei tifosi palermitani e tutti gli elementi utili alla loro identificazione, realizzata con la collaborazione della Questura di Palermo.

I 14 Daspo adottati prescrivono per i destinatari, l’obbligo di presentazione alla Questura di Palermo mezz'ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l’inizio del secondo tempo delle manifestazioni calcistiche disputate in casa e fuori casa dalla loro squadra.

Tre dei provvedimenti sono stati emessi per la durata di cinque anni ed altri 11 per la durata di dieci anni poichè riguardavano persone recidive. AGI

