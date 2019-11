Il Palermo non sa più vincere: pari contro il fanalino di coda Palmese

Qualcosa si è sicuramente inceppato nel Palermo, e ritrovarlo pare non essere così semplice. Niente di troppo preoccupante, almeno fino ad ora, visto che le dieci vittorie di fila hanno dato una posizione in classifica solida e sicura ai rosanero, ma dopo la sconfitta in casa contro il Savoia, è arrivato un inaspettato pari in trasferta contro la Palmese, fanalino di coda in classifica che non per niente infatti ha festeggiato il punto conquistato come e più di una vittoria. Insomma, il successo ai capoclassifica manca da due partite e per una corazzata come il Palermo in serie D è senz'altro strano. Insomma, qualche riflessione da fare c'è, eccome.

Pergolizzi rivoluziona l'11 titolare schierando un (quasi) inedito 3-4-3 con Fallani e Lucera in campo dal primo minuto. A partire forte sono i rosanero, anche se fin da subito si intravedono le stesse ombre della disfatta con il Savoia. La Palmese, infatti, riesce a contenere senza troppe difficoltà la pressione degli ospiti che si limitano ad uno sterile gioco in profondità.

Centrocampo e attacco dialogano poco e male. Da segnalare nel primo tempo una buona occasione di testa per Santana (colpo di testa fuori misura) e due pericolose incursioni in area di Lucera e Langella. A confermare il periodo "no" dell'infermeria rosanero ci pensa Crivello, costretto al cambio con Ambro a causa di un infortunio muscolare. Negli spogliatoi si ritorna con la difesa a quattro.

La Palmese conferma di essere una formazione tutt'altro che arrendevole anche nella ripresa. Il Palermo, minuto dopo minuto, fatica sempre di più a trovare spazi in attacco: le azioni sono frammentate e confuse. A poco servono gli innesti di Peretti e Rizzo Pinna, Licastro è quasi inoperoso. Eccezion fatta per una punizione finita di poco a lato di Santana e un paio di azioni individuali di Ambro e Rizzo Pinna, la Palmese rischia pochissimo. Nel finale i calabresi tentano anche il colpaccio con un colpo di testa di Fioretti, ma si chiude sullo 0-0. Il Palermo esce dal campo a capo chino e con la consapevolezza che il primato in classifica, per quanto incoraggiante, non è ancora blindato.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

95': E' FINITA! Il Palermo non va oltre lo 0-0 contro la Palmese ultima in classifica!

92': Destro di Ricciardo, palla alta sopra la traveesa

91': Rizzo Pinna entra in area e tira in porta, parata del portiere. Santana liberissimo e in ottima posizione avrebbe potuto fare meglio

87': La Palmese ad un passo dal vantaggio con Fioretti. Colpo di testa su calcio d'angolo.

85': Santana cade in area ma non c'è fallo. Sempre 0-0

70': Santana sfiora il gol con una punizione al limite dell'area. La palla di pochissimo a lato

62': Rizzo Pinna tenta il tiro da fuori, para il portiere

54': Fallani attento su un tiro cross degli avversari

46': Ripartita Palmese-Palermo, ma nell'intervallo rissa nel settore ospiti con l'intervento della polizia. Ora la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità

45': Fine primo tempo. Palmese-Palermo 0-0

44': Fuori Crivello per un problema fisico, dentro Ambro

40': La partita resta bloccatissima. La Palmese chiude bene gli spazi difendendosi molto bassa e il Palermo non trova il guizzo

33': Tiro al volo di Martin ma il portiere avversario respinge

28': Il Palermo tenta di sfondare l'area di rigore dei padroni di casa ma non c'è niente da fare per il momento

25': Primi due ammoniti della partita, giallo per Vaccaro e Granata

16': Momento di studio tra le due squadre, con il Palermo che non riesce a sfondare

3': Santana sfiora il gol, la palla esce di poco a lato

1': Partiti! Il Palermo sfida in trasferta la Palmese

