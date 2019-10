Palermo, Sforzini recuperato: con il Corigliano è caccia alla "decima"

E adesso obiettivo decima vittoria consecutiva. Il Palermo dopo il successo di Nola inizia a marciare in vista del match di domenica al Barbera contro il Corigliano. Buone notizie per il tecnico Rosario Pergolizzi, Ferdinando Sforzini potrebbe essere arruolabile. L’attaccante è stato sottoposto alla riduzione della frattura al setto nasale rimediata contro il Nola. Il trattamento è stato eseguito per permettere a Sforzini di riprendere regolarmente ad allenarsi agli ordini del tecnico Pergolizzi.

Il report medico: “Domenica scorsa nel corso della gara Nola-Palermo Ferdinando Sforzini ha riportato una frattura delle ossa proprie del naso. Nella giornata di oggi all’Ospedale Villa Sofia il calciatore si è sottoposto a trattamento dal dottor Cosimo Bonanno che ha ridotto la frattura”. Sforzini dovrebbe quindi essere a disposizione per il match di domenica, anche se è molto probabile che Pergolizzi torni a schierare dal primo minuto Gianni Ricciardo.

Recuperato anche Andrea Accardi che è ormai pienamente ristabilito e sarà quindi arruolabile per la gara contro il Corigliano. Intanto il capitano degli Allievi Under 17 Samuele Caracappa è stato convocato dalla Rappresentativa Nazionale LND Under 17. Si tratta della prima convocazione in Nazionale di un calciatore della SSD Palermo dalla sua fondazione. Il centrocampista rosanero classe 2003 parteciperà al raduno in programma a Montichiari (BS) fino a domani.

