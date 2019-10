Il Palermo batte la Juniores rosanero 9-2, Ficarrotta possibile titolare con il Corigliano

Nove gol in amichevole alla Juniores e ulteriori conferme in vista del prossimo impegno di campionato che sarà domenica al Barbera contro il Corigliano. Il Palermo vince in amichevole 9-2 contro la Juniores rosanero e si avvicina all’impegno contro la formazione calabrese alla ricerca della decima vittoria consecutiva. Pergolizzi ha mischiato le carte ma ha comunque provato il modulo 4-3-3, ormai consueto schema utilizzato dal tecnico nel corso del campionato.

Inizio in salita per la compagine rosanero sotto di due gol. Poi però la reazione e il diluvio di gol, con Ricciardo e Sforzini sugli scudi, autori di una doppietta ciascuno. Due gol anche per il giovane Lucera che reclama spazio in squadra. In rete anche Corsino, Ambro e Ficarrotta. Non ha preso parte all’amichevole l’argentino Mario Alberto Santana che sicuramente darà forfait anche per la partita di domenica in campionato.

Il laterale si è fatto male ieri nel corso della seduta pomeridiana, le sue condizioni sono monitorate giorno per giorno ma non sarà del match contro i calabresi. Ecco quindi che potrebbe scattare la chance da titolare per il palermitano Ficarrotta che ben si è mosso oggi nel corso del test amichevole. Non è al top nemmeno Andrea Accardi, anche lui sicuramente resterà fuori dal match, ma le alternative a Pergolizzi non mancano.

