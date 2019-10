Il Palermo a Nola tra nuove certezze e le polemiche sul caro biglietti

"Cara, carissima Nola. Anche troppo, per le tasche dei tifosi del Palermo". Inizia così l'articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia che oggi fa il punto sull'aspra polemica scoppiata sull'asse Palermo-Nola a causa del caro biglietti. Il club bianconero, che domenica ospiterà i rosanero in campionato, ha infatti alzato i prezzi del settore ospiti a 17 euro.

La sfida con il Palermo, per il club campano, pare essere destinata a diventare una giornata memorabile per le casse societarie. Il Nola ha indetto la "giornata bianconera" che costringerà anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto per assistere alla partita.

Il gruppo ultras Curva Nord 12, dopo aver appeso uno striscione al "Barbera", ha poi commentato la vicenda con un duro post su Facebook: "Tutti a fare la cresta sulla nostra passione e sul nostro nome". "Pensavamo che a questi livelli c’era un po’ più di genuinità, che il calcio fosse più della gente rispetto alle serie maggiori, ma a quanto pare cambia poco", dichiara il gruppo ultras.

Intanto il Palermo di mister Pergolizzi prepara la sfida di Nola con sempre maggiore consapevolezza della propria forza. Nelle ultime due sfide contro Biancavilla e Licata, i rosanero hanno recuperato sei punti da posizione di svantaggio. Un dato decisamente significativo se si considera che il Palermo sino a due settimane fa non era mai passato in svantaggio.

