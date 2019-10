Palermo, a Nola la prova del 9: Doda in dubbio, scalpitano Peretti e Corsino

Conferma del tridente e Palermo ancora una volta a trazione anteriore per provare a mettere a segno la nona vittoria consecutiva. Domenica a Nola i rosanero vanno alla ricerca appunto del nono successo consecutivo, record su record, ma quello della formazione campana è comunque un campo ostico dove non sarà facile esprimere il calcio che invece viene prodotto al Barbera.

Squadra che vince e convince non si cambia, anche se il tecnico rosanero Rosario Pergolizzi ha qualche dubbio in difesa soprattutto per le condizioni di Doda che ieri si è allenato a parte. Il terzino sembrava recuperato ma le sue condizioni al momento non sono ottimali. Ecco che quindi al suo posto potrebbe giocare uno tra Peretti e Corsino, con quest’ultimo in leggero vantaggio. Coppia centrale ovviamente formata da Crivello e Lancini, con Vaccaro sulla sinistra. A centrocampo sembrano non esserci problemi per Martinelli che si è lasciato alle spalle le noie muscolari, assieme a lui conferme per Martin e Kraja. In attacco c'è abbondanza con Sforzini e Ficarrotta che reclamano una maglia da titolare ma anche in questo caso Pergolizzi non dovrebbe cambiare molto e affidarsi a Ricciardo assieme a Santana e Felici.

Probabili formazioni:

NOLA (3-4-3): Capasso; Reale, Mileto, Gargiulo; Todisco, Langella, Cardone, Gaye; Chiacchio, Stoia, Guarro.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda (Corsino), Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Santana.

