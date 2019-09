Febbre rosanero, inizia il cammino del Palermo: in tremila a Marsala

Almeno tremila tifosi al seguito, una cinquantina tra giornalisti, operatori e fotografi, biglietti che sono andati letteralmente a ruba: lo stadio di Marsala “Antonino Lombardo Angotta” oggi in occasione della sfida contro il Palermo, sarà praticamente rosanero.

L’amicizia che regna tra le due tifoserie ha spinto molti tifosi ad acquistare il biglietto anche per mogli e figli, praticamente una gita fuori porta con l’occasione di vedere la prima partita in campionato del Palermo. Vero, è serie D, ma la passione rosanero non conosce categoria. E allora stamattina tra chi andrà pullman e chi invece in macchina, i tifosi del Palermo inizieranno la marcia verso Marsala.

Ancora in vendita al Bar Rosanero gli ultimi biglietti: i prezzi sono 12 euro per la gradinata, 15 euro per la tribuna laterale e 20 euro per la tribuna centrale. Sono in vendita solamente a Marsala e riservati ai tifosi di casa invece i mille biglietti di curva.

L’appuntamento per coloro che andranno con i diversi pullman organizzati è a Piazzale Giotto mentre per chi raggiungerà Marsala con il tifo organizzato sarà nelle rispettive sedi dei club. Previsto traffico nella zona di Capaci allo svincolo e soprattutto all’entrata di Marsala, ecco perché molti tifosi partiranno con largo anticipo, intorno alle 10 di mattina.

Per chi raggiungerà lo stadio di Marsala dopo avere per anni supportato il Palermo nei migliori stadi di serie A e anche in Europa, l’impatto non sarà certamente “entusiasmante”, ma il calcio è anche questo. Tantissimi i giornalisti accreditati, chi dalla rispettive testate ma anche chi è possessore della tessera Ussi che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi di serie D (fino ad esaurimento posti).

La tribuna stampa del Lombardo Angotta prevede nove posti a sedere per i giornalisti e poi altri sei posti in “tribuna aggiuntiva”, ovvero posti a sedere tra i tifosi. Molti operatori dell’informazione – è prevedibile – resteranno quindi senza una postazione fissa per lavorare.

Inizia dunque il campionato, fischio d’inizio alle 15, il Palermo comincia la scalata verso categorie più idonee al suo curriculum.

