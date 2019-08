Riparte il campionato del Palermo e Tgs Studio Stadio torna con tante novità

Il Palermo prova a risorgere ripartendo dalla Serie D e anche Tgs sosterrà i rosanero nel difficile cammino per cercare di vincere il torneo e avviare la lunga risalita per provare a tornare in Serie A. Il match Marsala-Palermo sarà seguito in diretta da Tgs Studio Stadio a partire dalle 14,45 su TGS (canale 15 del digitale terrestre) insieme alle altre gare del girone I del campionato che vede impegnate le squadre siciliane.

La trasmissione sarà condotta in studio da Salvatore Fazio e Cinzia Gizzi. Attraverso un coinvolgente talk show verranno riservate tante novità e sorprese al pubblico con ampio spazio all'intrattenimento che accompagnerà i telespettatori in una domenica pomeriggio che vedrà un cast di ospiti effervescenti: l'ex calciatore Davide Campofranco, lo scrittore e musicista Alberto Milazzo, l'attore e cabarettista Cocò Gulotta e il medico-scrittore Marcello Alessandra.

In collegamento ci sarà pure l'attore, scrittore e personaggio tv Fabio Canino. Previsti poi collegamenti con i tifosi rosanero grazie a GDS Live con Giovanni Villino. I telespettatori potranno diventare protagonisti da casa con i loro commenti attraverso i social e la chat di whatsapp al numero 335.1356928: i messaggi più belli saranno letti da Gabriele Messina.

