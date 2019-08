"So di avere una squadra importante e che saremo seguiti dai nostri tifosi. È una gara particolare per me, ci tengo a fare bene. Vincere significherebbe tanto, così come fare bene a livello di prestazione". Sono le parole di Rosario Pergolizzi alla vigilia della prima partita di campionato contro il Marsala.

Per il tecnico rosanero ancora qualche dubbio di formazione.

Video di Marco Gullà

