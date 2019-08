Palermo pronto per il ritiro, quasi completo lo staff di Pergolizzi

ìManca solo un tassello per completare lo staff del nuovo Palermo. L’unico ruolo rimasto vacante è quello del preparatore dei portieri, e Sicignano, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, sta valutando se seguire i rosanero anche in Serie D. Qualora dicesse no, c’è un altro elemento storico per i rosanero, ovvero Zangara, valutato per il vivaio ma che potrebbe essere impiegato anche per la prima squadra.

Per il resto, lo staff che da domani seguirà la squadra dal ritiro di Petralia è completo. Ad assistere Pergolizzi sarà Libro, fino alla passata stagione secondo di Scurto nella Primavera rosanero, la parte atletica sarà invece curata da Petrucci, già nello staff del Palermo nelle scorse stagioni, e poi Compagno, che probabilmente si dividerà tra prima squadra e settore giovanile, e che potrebbe essere presente in ritiro nelle vesti di collaboratore.

