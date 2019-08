Palermo, il portiere Pelagotti: "La squadra tornerà nelle serie che merita"

Alberto Pelagotti è il nuovo portiere del Palermo. Le sue prime dichiarazioni, dopo la firma del contratto.

"Sono molto contento, - ha detto - riparto da dove sono retrocesso con l'Empoli. Spero che questa volta vada meglio. Farò di tutto per riportare il Palermo nella serie dove merita". Pelagotti ha lanciato poi un appello ai tifosi: "Devono starci vicino, ma loro già sanno cosa fare. Si tratta di un momento un po' particolare, e sono sicuro che loro sapranno dare il loro contributo per farci fare questo salto di qualità. Per me è la prima volta in serie D, ma sono pronto e senza problemi".

