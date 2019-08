Il portiere del Palermo sarà Pelagotti, oggi ingaggiati altri 5 calciatori

Il Palermo ha scelto il suo titolare per la porta: si tratta dell’ex portiere dell’Arezzo, Alberto Pelagotti. Garanzia ed esperienza, Pelagotti ha disputato un ottimo campionato con l’Arezzo in serie C e per la D rappresenta un lusso. Il portiere nella scorsa stagione con le sue 41 presenze ha anche sfiorato la promozione, ma ha anche collezionato presenze in B e in A con la maglia dell’Empoli. Dopo Fallani che sarà il secondo, il Palermo ha il suo portiere titolare.

Ma il mercato dei rosanero è in fermento e oggi sono stati ingaggiati altri quattro calciatori. Si tratta del centrocampista ex primavera scudettata Gianmarco Corsino, i difensori Dellafiore d Marong Bubacarr – classe ’00 ex Parmonval – e infine Massimiliano Doda ex Sampdoria.

Un mercato finora decisamente importante quello sostenuto dal club rosanero che sta già dando un segnale chiaro alle prossime avversarie. Sfuma Caracciolo per l’attacco ma si avvicina Sansone.

