Palermo nel girone I della serie D con squadre siciliane, calabresi e campane

Adesso è ufficiale: il Palermo è stato inserito nel girone I della serie D. Tanti i derby siciliani in programma, in particolare quelli con le due squadre di Messina.

Non solo Sicilia, nel girone I sono presenti anche compagini calabresi e campane. Non è stata inserita la Turris, bensì il Savoia, ma poco cambia al Palermo che dovrà vincere necessariamente il campionato per andare in serie C.

Queste le squadre inserite nello stesso girone dei rosanero: Acireale, Castrovillari, FC Messina, Marina di Ragusa, San Tommaso, ACR Messina, Cittanovese, Giugliano, Marsala, Palmese, Savoia, Biancavilla, Corigliano Calabro, Licata, Nola, Roccella, Troina.

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei Gironi 2019/20: ai nastri di partenza 166 formazioni divise in nove gironi, dei quali il B e il C a 20 squadre e gli altri nel classico format a 18. Dopo i Gironi, la prossima settimana sarà la volta della pubblicazione dei calendari. Il campionato partirà con la prima giornata domenica 1 settembre.

