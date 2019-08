Il nuovo Palermo prende forma: Accardi firma, Dellafiore sulla via del ritorno

Colpo dopo colpo, il Palermo chiude per Andrea Accardi. Il difensore ha appena firmato il contratto che lo legherà ai rosanero per questa stagione sportiva più altre due in un’eventuale serie C.

Firma siglata, Accardi torna in rosanero e andrà quindi in ritiro a Petralia lunedì. Ma il Palermo non si ferma: un altro ex rosanero potrebbe fare ritorno dopo 10 anni. Si tratta di Paolo Hernan Dellafiore, che oggi si è recato nella sede della Damir e ha ricevuto dalla dirigenza rosanero la proposta di fare parte anche lui del nuovo Palermo. Il calciatore però ci sta riflettendo e nei prossimi giorni dara’ una risposta alla società.

