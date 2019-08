Ritiro del Palermo, i tifosi pronti a seguire la squadra a Petralia

Voglia di Palermo, voglia di ritiro. I tifosi rosanero sono pronti al grande esodo in vista del primo giorno di ritiro del Palermo a Petralia Sottana. Il comune madonita, quindi, per giorno 12 agosto si prepara ad un vero e proprio esodo dei tifosi palermitani.

Secondo le prime indiscrezioni almeno 1000 tifosi potrebbero raggiungere Petralia per i primi passi del nuovo Palermo. La curva nord 12 sta organizzando diversi pullman che partiranno alla volta di Petralia. Ma c’è anche chi raggiungerà il ritiro dei rosanero con mezzi propri e sarebbero già almeno una trentina le auto pronte e partire per questa prima volta dei rosa in quel di Petralia.

Non solo curva nord 12, anche la curva nord inferiore non farà mancare il suo apporto. La partenza dovrebbe essere intorno alle 8 di mattina e il ritorno da Petralia dopo l’eventuale seduta pomeridiana del Palermo.

Non solo gruppi organizzati, molti tifosi raggiungeranno “il borgo più bello d’Italia 2019” anche per trascorrere qualche giorno nelle Madonie e al contempo vedere all’opera la squadra di Pergolizzi. La partenza dovrebbe essere intorno alle 8 di mattina e il ritorno da Petralia dopo l’eventuale seduta pomeridiana del Palermo.

Quello di giorno 12 sarà quindi il primo vero contatto dei tifosi con la nuova squadra. Il secondo sarà invece giorno 26, quando al Barbera si terrà un’amichevole tra il Palermo e le vecchie glorie come Toni, Zauli ed Amauri. Poi sarà campionato, poi sarà serie D.

