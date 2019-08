Palermo, la nuova maglia sarà scelta on line dai tifosi

La nuova maglia del Palermo? La sceglieranno i tifosi attraverso un sondaggio. L’iniziativa, come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, arriva insieme a Kappa, che verrà annunciato a breve come nuovo fornitore ufficiale della neonata società.

Niente maglie a sorpresa, dunque, ma solo divise che hanno già accompagnato i tifosi palermitani nel corso degli anni passati: dal classico rosa con i bordi neri passando per le strisce o per il nero solo nelle maniche.

I modelli ancora non sono pronti, ma nel giro di qualche giorno verranno resi noti e messi a disposizione dei tifosi per il voto on line.

