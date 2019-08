Palermo, dopo Lucera si punta a Maltese e Corsino: tutto fermo per Bolzoni

Prosegue il mercato del Palermo in vista del prossimo campionato di D. Dopo la firma di Lucera, attaccante classe 2000, si attendeva quella di Accardi che però a causa di alcuni intoppi non è arrivata nella giornata di ieri. Se ne riparlerà oggi e potrebbero essere limati alcuni dettagli che al momento hanno rallentato l’ingaggio del difensore palermitano.

Ma Castagnini e Sagramola devono necessariamente guardare avanti e mettere in rosa più elementi possibili in attesa del primo giorno di ritiro che sarà il 12. Oggi l’obiettivo sarà quello di piazzare colpi a centrocampo. Rosario Pergolizzi ha richiesto due palermitani: Dario Maltese e Gianmarco Corsino.

Per entrambi le trattative sono in fase avanzata e oggi potrebbero essere definite, Corsino inoltre è un pupillo di Pergolizzi e con il tecnico rosanero ha vinto lo scudetto Primavera. Per Bolzoni c’è stato un tentativo ma al momento la trattativa è ferma.

Il Palermo lavora anche sulle fasce: sempre vivo per la corsia di destra l’interesse per Desiderio Garufo, ex Trapani. Ma Castagnini deve pensare anche agli under, dopo l’arrivo di Peretti, ne servono altri e soprattutto in tempi rapidi. In arrivo ci sono Davide Missaglia, difensore proveniente dalla Primavera della Cremonese, il terzino destro Silvio Petrucci, ma nei radar resta anche Andrea Rizzo Pinna, centrocampista classe 2000 di proprietà dell’Atalanta.

