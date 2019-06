L'ok all'iscrizione del Palermo non arriva, tifosi al Barbera: il tempo stringe, la Serie B si allontana

23.51. Esploso un altro petardo davanti alla sede del Palermo. Cori contro la nuova proprietà.

23.43 Un forte petardo è stato esploso davanti allo stadio. La tensione è palpabile. Tra i tifosi ora ci sono anche gli ultras. Momento di grandissima tensione. L'iscrizione al campionato sembra ormai appesa a un filo.

Ore 23.40 Arrivano gli ultras allo stadio. Ma non la comunicazione sull'iscrizione del Palermo. Il rischio che salti la Serie B ora è concreto.

Ore 23.27 Sono una ventina i tifosi del Palermo che si sono radunati al Barbera. Si attende una comunicazione sull'iscrizione della squadra al campionato. Ma la paura cresce minuto dopo minuto. Mancano pochi minuti alla scadenza dei termini. La Lega attende l'originale della fideiussione.

Ore 23.12 Tifosi del Palermo davanti allo stadio Barbera. Cresce la tensione perchè l'iscrizione al campionato non è ancora arrivata. E il tempo stringe, i termini scadono a mezzanotte.

Ore 22.00 Attesa in casa Palermo. Si attendono notizie sull’iscrizione al prossimo campionato di serie B. I dirigenti rosanero sono al lavoro da questa mattina ma la fumata bianca alle 22 non è ancora arrivata. Per completare l’iscrizione, manca l'originale della fideiussione che va portata in Lega. Il tempo stringe e sale la tensione. E nel frattempo tutte le altre squadre risultano iscritte.

Ore 21.00 Arkus e Lucchesi sono ancora al Barbera, c’è tempo fino alle 24 per depositare il tutto. Riunione ancora in corso: è arrivato anche il responsabile della comunicazione del Palermo. Nessuna novità però sull’iscrizione, ancora tutto tace. Giornalisti e un paio di tifosi in attesa nel piazzale antistante lo stadio

Alle 19 Fabrizio Lucchesi aveva rassicurato tutti sostenendo che non ci sarebbero stati problemi: “Stiamo completando il lavoro, ci vorrà un altro po’ di tempo ma non c’è nessun problema. Sono sceso per tranquillizzare voi e attraverso voi i tifosi. Non abbiamo nessun problema economico, solo burocratico, i pagamenti sono stati fatti. Stiamo lavorando da stamattina”.

Al Barbera c’è stata anche una toccata e fuga da parte del presidente Alessandro Albanese che ha manifestato una certa serenità. Domani dovrebbe esserci in programma una conferenza stampa. Ma intanto si attende la parola fine ad un primo capitolo che sta andando troppo per le lunghe.

