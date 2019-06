Allenatore del Palermo, Corini il "sogno". Marino: "Mi piacerebbe guidare i rosanero"

Dopo il divorzio da Rossi – da ieri ufficiale dopo le parole di Lucchesi – il Palermo è alla ricerca di un nuovo allenatore. Entro pochi giorni il club dovrà decidere e intanto attende anche la mossa di Eugenio Corini che oggi parlerà con il Brescia per proseguire o interrompere la sua avventura alle rondinelle.

Corini al momento rappresenta un “sogno” da parte di Arkus, ma in caso di assalto fallito all’ex rosanero, Fabrizio Lucchesi sta iniziando a sondare altre alternative. Piace anche Beppe Iachini che però al momento vorrebbe prima studiare e valutare il progetto del Palermo 2.0; e poi c’è la pista Pasquale Marino, allenatore al momento “libero” perché la settimana scorsa ha deciso di dire addio allo Spezia.

Marino è un profilo che piace anche se l’allenatore marsalese non vuole sbilanciarsi: “Non ho ricevuto nessuna telefonata – dice a gds.it – inutile dire che mi piacerebbe allenare il Palermo anche se non ho avuto contatti. Palermo è una piazza importantissima per il calcio italiano. Ci sentiamo nei prossimi giorni? Guardi, lo spero (ride, ndr)”.

Un altro nome che è stato accostato alla panchina rosanero è quello di Vincenzo Vivarini, profilo noto a Lucchesi, avendolo conosciuto a Latina. Fabrizio Lucchesi è al lavoro già da un paio di giorni, cerca di non far filtrare nulla e al momento deve anche lavorare sul nodo Foschi.

Le percentuali di addio dell’attuale ds rosanero sono cresciute rispetto a qualche giorno fa e nell’incontro che le due parti avranno a breve si deciderà il futuro del dirigente romagnolo. Sono giorni fondamentali per le prime curve del nuovo corso rosanero, entro fine settimana le prime ufficialità.

