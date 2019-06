Delio Rossi non sarà più l'allenatore del Palermo, Tuttolomondo: "Entro la settimana il nuovo mister"

Le parole di Salvatore Tuttolomondo, rilasciate oggi a gds.it erano state decisamente eloquenti: “Entro questa settimana dall’enclave uscirà il nuovo mister”. Appunto, nuovo mister. Perché a guidare il Palermo nel prossimo campionato di B non sarà Delio Rossi. Come aveva fatto intendere la società non c’erano le basi per proseguire questa avventura e quindi il contratto del tecnico – in scadenza il 30 giugno – non verrà rinnovato.

Il nuovo allenatore – in lizza ci sono Iachini e Marino con Corini più defilato – verrà ufficializzato entro la fine di questa settimana e poi presentato ad inizio della prossima settimana. La società, nel corso della presentazione del nuovo allenatore, riserverà poi un saluto a Rossi che ha aiutato il Palermo in un momento decisamente particolare e difficile.

Anche per Foschi tutto verrà deciso entro questa settimana: “Ribadisco che l’intenzione mia e della società è quella di continuare il rapporto con Foschi – dice a gds.it Lucchesi – Probabilmente giovedì ci vedremo e parleremo di tutto ciò. Rino è uno strepitoso ds, il Palermo è ancora casa sua e non dipende più da noi”. Entro quindi sabato verranno prese delle decisioni ufficiali, il Palermo sta cambiando carta d’identità e ovviamente il rinnovamento passa anche da scelte difficili e delicate.

