Palermo, per la panchina ballottaggio Vivarini-Marino. Foschi vicino all'addio

Nel casting per la panchina del Palermo perdono terreno Corini e Iachini. I due ex rosanero hanno altre idee, altri progetti e al momento appare davvero difficile ipotizzare per loro un ritorno in rosanero.

Ecco che quindi le ipotesi più concrete riguardano Vincenzo Vivarini e Pasquale Marino. Vivarini ha lasciato l’Ascoli ma ha ancora un anno di contratto, il club marchigiano però non si opporrebbe ad un’eventuale rescissione del contratto.

Il tecnico parla così a Gds.it: “Ho parlato con Foschi due settimane fa, ma adesso leggo che il direttore potrebbe lasciare Palermo – dice Vivarini – vedremo. Io non ho ricevuto altre chiamate. Lucchesi? Eravamo assieme ai tempi di Latina ma non mi ha contattato”. Si gioca quindi a carte coperte anche se un primo contatto tra Vivarini e il Palermo c’è stato come lo stesso allenatore ha ammesso.

La seconda opzione è Pasquale Marino, anche se ancora non è stato contattato dalla società rosanero come lo stesso allenatore marsalese ha detto ieri a Gds.it.

Intanto Lucchesi e Foschi sono sempre più distanti e a meno di colpi di scena si va verso il divorzio. Le parti sono decisamente lontane e appare difficile che ci possa essere un'intesa. Nell’incontro che ci sarà a breve dovrebbe quindi essere sancito l’addio del ds che al momento non vuole parlare e rilasciare dichiarazioni.

© Riproduzione riservata