Palermo, una cordata di imprenditori locali pronta a entrare in società: acquisiranno azioni per 3 milioni

Rinforzi per il Palermo calcio. Una cordata di imprenditori locali, infatti, come comunica lo stesso club rosanero ha dato disponibilità ad acquisire un pacchetto di azioni. I tempi e le modalità dell'operazione però sono ancora da definire.

Il valore delle azioni dell’U.S.Città di Palermo che verrebbero rilevate ammonta a 3 milioni di euro. "Essendo tale trattativa in via definizione - precisa la società - la cifra non è ancora stata depositata nelle casse del club rosanero".

Un'operazione che dovrebbe arrivare indipendentemente dal verdetto della Corte federale d'appello previsto per domani.

Intanto, ieri i legali del Palermo hanno depositato presso la Corte federale d'appello le integrazioni alla memoria difensiva con la quale proveranno a ribaltare il verdetto del Tribunale federale nazionale. Un altro elemento forte della difesa sono le motivazioni della Cassazione in merito alla sentenza su Alyssa.

Oltre alle carte prodotte da Sporting Network, infatti, il Palermo punta forte sulla legittimità dell'operazione ribadita dalla suprema corte, secondo cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta «ha congruamente evidenziato come non vi siano elementi obiettivi per ritenere che l'operazione sia fittizia».

