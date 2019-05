Palermo in Serie C, Albanese: "Domani ci aspettiamo lo stop ai play-off"

Il presidente Alessandro Albanese lo ha detto sin dal primo momento: il Palermo non può andare in Serie C e la società farà tutto il possibile per fermare i play-off il cui inizio è previsto venerdì.

Il club si affida ora alla Corte federale d'appello alla quale sta facendo ricorso dopo la sentenza di lunedì e la decisione della Lega di B di renderla immediatamente esecutiva annullando i play-out e confermato le date degli spareggi promozione.

"Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei play-off - commenta Albanese -. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi".

Ma il tempo stringe. "Su questo abbiamo detto tanto, stiamo proponendo ricorso per una sospensione cautelare dei play-off - prosegue il numero uno del Palermo a margine di una presentazione a Roma - entro oggi verrà depositato il ricorso (alla Corte federale d'appello, ndr) e poi aspetteremo i verdetti".

