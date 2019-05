Palermo e il sogno Serie A: popolo rosanero col fiato sospeso, cancelli aperti al Barbera - la lunga diretta

ORE 13.00 Aperti i cancelli dello stadio Barbera. Entrano i primi tifosi.

ORE 12.50. La folla di tifosi diventa consistente. Sono in attesa che siano aperti i cancelli dello stadio.

ORE 12.35. GDS live davanti allo stadio Barbera. In programma collegamenti con Tgs Studio Stadio, che per questa occasione è in versione large.

ORE 12.30. Primi tifosi davanti allo stadio. Francesco da Cefalù: "La mia prima volta quest'anno allo stadio, aspettavo la nuova società. Promozione diretta? Possibile ma c'è sempre l'asso nella manica dei play-off".

ORE 11.45. A un'ora dall'apertura dei cancelli dello stadio ancora pochi tifosi in viale Del Fante, ma la folla arriverà perchè ieri hanno i biglietti emessi hanno superato quota 22mila e il numero finale potrebbe davvero sfiorare il tutto esaurito.

La folle giornata dei tifosi del Palermo è cominciata. Da una parte c’è la speranza di promozione diretta in Serie A, dall’altra c’è la spada di damocle di retrocedere in Serie C dopo la richiesta della procura federale.

C’è il sogno della festa, c’è anche l’incubo del baratro. Con questo stato d’animo i giocatori del Palermo scendono oggi in campo contro il Cittadella, con queste emozioni contrastanti i tifosi affollano un Barbera mai così gremito quest’anno.

Intanto, l'importante oggi è esserci e sostenere la squadra rosa in un'impresa difficile che per tanti motivi potrebbe risultare inutile. Per la concomitante vittoria del Lecce o per l'eventuale penalizzazione.

Oggi si spera nella vittoria contro un Cittadella forte e lo ha dimostrato all'andata quando pur perdendo mise alle corde il Palermo, che fu salvato da Pomini, che vive un momento d'oro suggellato dalla recente vittoria per 3-0 contro il Verona. Per centrare un posto nei play-off tra l’altro deve fare risultato.

Ma i tifosi oggi devono sperare anche nella prova dello Spezia a Lecce, una gara per nulla scontata viste le ambizioni anche dei liguri. Insomma, si annuncia un pomeriggio ad altissima tensione. E indipendentemente dalla partita di Lecce, il Palermo deve provare a vincere dopo aver fallito troppe occasioni nell'ultimo mese, soprattutto davanti al proprio pubblico.

? Here's a peek inside our dressing room. Ready for #PalCit, #Palermo fans? ? pic.twitter.com/sy7Q10YHdi — US Città di Palermo (@palermocalcioit) 11 maggio 2019

La squadra oggi sarà orfana di Moreo (squalificato) che è certamente il calciatore rosanero più in forma. Al suo posto Rossi dovrebbe schierare Trajkovski, in un modulo 4-3-1-2 speculare a quello del Cittadella in cui Puscas dovrebbe essere la prima punta al posto di Nestorovski che non s'è ancora ripreso dai problemi muscolari.

