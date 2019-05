Il Palermo di Arkus si presenta alla città, il nuovo presidente Albanese: "Siamo nelle mani giuste"

Si presenta il Palermo di Arkus Network. Walter e Salvatore Tuttolomondo, tra i proprietari e tra i relatori nel corso di una lunga conferenza stampa, hanno raccontato la storia del gruppo e annunciato gli obiettivi.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA

Al Mondello Palace Hotel, dopo l’operazione portata a termine dalla Sporting network, società veicolo controllata da Arkus, si è ufficialmente svelata alla città la nuova proprietà del Palermo. Una presentazione che arriva a poche ore da un appuntamento che vale una stagione. Sabato la gara decisiva contro il Cittadella per la conquista della A.

Arkus Network si presenta, ecco i volti del nuovo Palermo Walter Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Salvatore Tuttolomondo, Alessandro Albanese e Roberto Bergamo Il marchio Arkus Network Un momento della presentazione Fabrizio Lucchesi, direttore generale Alessandro Albanese, presidente del Palermo Salvatore Tuttolomondo col fratello Walter, tra i proprietari La foto di gruppo in conferenza stampa

«Siamo nelle mani giuste», ha detto il neo presidente Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, «l'operazione messa a segno da Tuttolomondo è stata importante e sono spiazzato e contento per questo ruolo che sono stato chiamato a ricoprire».

Al suo fianco, tra gli altri, il direttore generale Fabrizio Lucchesi e il direttore sportivo Rino Foschi.

Albanese ha confermato che il prossimo passo sarà l’ingresso di un gruppo di imprenditori e professionisti: «Abbiamo già manifestato l’intenzione di entrare nella proprietà. Siamo un gruppo di imprenditori e professionisti pronto a investire un milione e mezzo, due milioni di euro. Un modo per stare accanto alla società. Se qualcuno si vuole aggregare può farlo, l’importante è che ci sia questo spirito, si sia tifosi e si abbia questa tensione etica. Se c'è questo e si resta uniti, possiamo centrare ogni risultato, lotteremo per la città, per i risultati straordinari dei nostri colori e puntiamo dritti alla A».

"I nostri primi passi saranno l'estinzione dei debiti, evitare l'insorgenza di pregiudizi a carico del club sia per attività processuali civili e penali. E assicurare la continuità aziendale con la fine di questo campionato e l'iscrizione al prossimo", ha spiegato Salvatore Tuttolomondo, patron della società che controlla la holding proprietaria delle quote azionarie del Palermo.

Un'ora e trequarti di slide e dichiarazioni programmatiche per presentare prima di tutto l'attività del gruppo impegnato nel mondo del turismo. "Non rilasceremo dichiarazioni sulle vicende processuali in corso - ha detto Tuttolomondo -. Ci sono legali che se ne occupano e che sono stati confermati anche da noi nei loro incarichi. Dopo esserci calati nella realtà e messo le mani nella marmellata per capire il grado debitorio, abbiamo capito che abbiamo un compito gravoso, ma rientra nelle corde nostre. Siamo esperti in ristrutturazione aziendali e ce la faremo anche stavolta".

