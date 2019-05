Palermo-Cittadella, Tgs Studio Stadio in versione large: collegamenti con GDS Live e tifosi

Si accendono tifo e passione per vivere al meglio 90 minuti in cui si decide un’intera stagione vista la grande opportunità che il Palermo ha di ritornare nella massima serie senza passare dagli spareggi.

Arriva l’ultima giornata del campionato: la più attesa, quella in cui i rosanero si giocano la promozione diretta. Sale la febbre sportiva di un sabato speciale: per raccontare ogni momento della partita Palermo-Cittadella e l'eventuale festa scende in campo anche TGS (canale 15 del digitale terrestre) che per l'evento rivoluzionerà la programmazione televisiva.

In via eccezionale già alle 14,20 ci sarà “Anteprima TGS Studio Stadio” con il prepartita e altri collegamenti con GDS Live e i tifosi. Alle 14,45 “TGS Studio Stadio” per raccontare il match minuto per minuto e anche per seguire in tempo reale l'altra partita da cui dipende la promozione diretta in Serie A: Lecce-Spezia.

Condurrà Salvatore Fazio e a commentare insieme a lui il match ci sarà pure l’ex calciatrice della Nazionale, Pamela Conti pronta a esultare per la squadra della sua città. A sostenere i rosa ci sarà anche il duo comico Petrolini: a colpi di coinvolgenti motivetti musicali e battute divertenti garantiranno l’atmosfera giusta nell'attesa di esultare per le reti rosanero ma soprattutto spingeranno il Palermo con l’inno dell’ultima promozione in Serie A: «Ghiaccioli all’arancio, sapuri di gol». A rendere ancora più coinvolgente il programma ci penseranno il frate-tifoso Domenico Spatola e il farmacista-ultras Domenico Simonetti con la loro verve coinvolgente e la voglia di scatenarsi insieme agli altri ospiti per le prodezze rosanero.

Previsti anche i collegamenti con GDS Live dallo stadio con Giovanni Villino, con un gruppo di tifosi in uno stadio virtuale allestito a Cefalù con Alessandro Matalone e con il centro sportivo Calcio Sicilia dove sarà ospite anche Isidoro La Farina presidente del Football Club Antimafia che presenterà l'evento "Calcio&Solidarietà".

Tanto spazio anche ai commenti dei telespettatori che potranno dire la loro da casa con foto e messaggi alla chat di Whatsapp 3351356928 che saranno selezionati da Sabrina Raccuglia. In caso di promozione la diretta televisiva su TGS proseguirà per seguire e raccontare la festa dallo stadio e dalle strade e piazze palermitane.

© Riproduzione riservata