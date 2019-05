Il Palermo chiama e i tifosi rispondono, con il Cittadella attesi oltre 25mila paganti

Sono oltre 22 mila i biglietti già venduti per la partita Palermo-Cittadella, che si giocherà domani alle 15 al "Barbera" e che potrebbe decidere il futuro dei rosanero. Già battuto il record di presenze stagionali registrato in occasione dello scontro diretto di febbraio contro il Brescia. Si va verso il pienone con oltre 25 mila spettatori previsti compresi i due mila abbonati.

La società nel frattempo ha comunicato i nomi delle dodici Onlus alle quali sarà devoluto l'incasso della partita: La Casa di Nemo, Casa Famiglia "I Piccoli Passi", Uidu-Associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi, "Gli Angeli della Notte", "Onlus Frate Gabriele Allegra dei frati minori di Sicilia", Oratorio Salesiano Santa Chiara, Associazione "Insieme per Danisinni" Onlus, Associazione per la Ricerca "Piera Cutino" Onlus, "Ali per Volare" Onlus, Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Sezione di Palermo, Comunità di Sant'Egidio, Onlus "Mare Dolce". Le copie dei bonifici bancari saranno pubblicate sul sito ufficiale del Palermo successivamente all'avvenuta emissione. (ANSA)

© Riproduzione riservata