Dove vedere Lecce-Spezia? Per l'ultima giornata di Serie B, con Lecce e Palermo che si giocano la promozione diretta, la Rai ha deciso di mandare in chiaro la partita dei pugliesi che in casa affronteranno lo Spezia.

La gara verrà trasmessa su Rai Due, con un pre-partita in programma alle ore 14.50 in attesa del fischio d'inizio che invece è in programma per le 15.

Le altre partite di Serie B, invece, potranno essere seguite su DAZN.

© Riproduzione riservata