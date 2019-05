Arkus Network si presenta, ecco il nuovo Palermo: "Riporteremo la squadra agli antichi prestigi" - diretta

Si presenta ufficialmente al Mondello Palace Hotel la nuova proprietà del Palermo targato Arkus Network. Ecco la conferenza stampa in diretta video.

Si tratta del primo incontro pubblico dalla firma del passaggio di proprietà delle quote. Un'operazione portata a termine da Sporting Network srl, società veicolo controllata da Arkus (che ne detiene il 50%).

Daniela De Angeli: “Per chi non mi conoscesse, sono quella che con Rino Foschi ha traghettato il Palermo dalle acque mosse degli inglesi a quelle più tranquille della famiglia Arkus”.

Rino Foschi: “Mi accodo alle parole di Daniela. Sapete tutto quello che è successo dall’estate e come abbiamo raggiunto questo traguardo molto importante. Non era facile trovare una società come questa che vuole fare le cose molto seriamente. Non si poteva più andare avanti. Agiamo parlato con diversi gruppi, ma solo loro hanno mostrato quella volontà cosi decisiva. Io sono innamorato di Palermo, lo sapete. Vorrei che anche loro lo possano diventare, sono sulla buona strada".

Walter Tuttolomondo: “Perché il Palermo? Per un mix di motivazioni imprenditoriali e affettive. Quelle affettive coincidono con le nostre origini familiari e in particolare di quelle di mio padre Antonino”.

Vincenzo Macaione, presidente di Sporting Network e vice presidente del Palermo: “Oggi conclamiamo ufficialmente una nuova era del Palermo calcio. Sapete tutti il ruolo che ho avuto nella trattativa, sono stato l’advisor. Il closing è stato molto duro, lo sapete. I terzi investitori saranno sia privati che istituzionali”.

Giuseppe Valente, amministratore delegato di Sporting Network: “Ringrazio tutti per l’accoglienza frizzantina e forza Palermo”.

Alessandro Albanese, presidente del Palermo: “Entro in un mondo nuovo. Il calcio, lo stadio sono il sogno di una vita. Se questo lo fai diventare parte di un progetto importantissimo diventa qualcosa di eccezionale. Quando mi è stato proposto di assumere la presidenza è stata una cosa di natura eccezionale. La sfida riguarda la Palermo Calcio, le aziende che la sostengono e l’intera città. Ci vuole unità di intenti tra tutte le componenti. In primis tra i tifosi. L’auspicio è quello di rivederci sabato con lo stadio pieno e anche di fare qualcosa di importante con questo gruppo”.

Roberto Bergamo, ad del Palermo Calcio: “Ringrazio la famiglia Tuttolomondo per avermi coinvolto in questo progetto. Sono motivato e stimolato. Ho incontrato una serie di colleghi con i quali ho subito ho instaurato un buon feeling. L’orgoglio di poter mettere le mie professionalità per questa squadra e questa città così importante è motivo di grande orgoglio".

Fabrizio Lucchesi: “Sono rimasto colpito dalla concretezza del progetto imprenditoriale del gruppo. Poche cose e dette bene. Ho la fortuna di entrare in empatia con loro personalmente e professionalmente. Sono felice di lavorare per questa città e grazie per la collaborazione che avremo in seguito".

Salvatore Tuttolomondo: "Sono stato attratto dalle vicende del Palermo lo scorso dicembre. Fin da allora avevamo iniziato a pensare alle acquisizioni di natura sportiva".

