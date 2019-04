York Capital pronta a prendersi il Palermo: si lavora al preliminare

York Capital compie passi in avanti per l’acquisizione del Palermo calcio. Ormai ci siamo, battute finali di una trattativa seria e professionale, senza troppe dichiarazioni e sostenuta nel massimo riserbo da entrambe le parti.

York è pronta a prendersi il Palermo che in questo momento ha avuto maggiore appeal rispetto alla Sampdoria. Le parole di Rino Foschi di due giorni fa a gds.it erano state del resto emblematiche e chiare. “Non confermo, nè smentisco”, lasciando intendere che la trattativa sia davvero in fase conclusiva.

La cessione del Palermo è slegata dall’esito del campionato e York ha un piano A in caso di promozione e uno B - si legge sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - la trattativa si dovrebbe concludere in tempo per le prime scadenze Covisoc in vista della prossima stagione. Le parti sarebbero già al lavoro per abbozzare un preliminare d’intesa per l’ingresso di York nel Palermo.

Il fondo statunitense dovrà immettere subito 2 milioni e una seconda tranche entro il 30 giugno per un totale di almeno 4 milioni, soldi necessari per la gestione della società. Insomma ci siamo, il Palermo sta per passare ad un fondo finalmente noto e che ha disponibilità economiche importanti. Entro fine aprile la trattativa dovrebbe chiudersi, sperando che York possa brindare anche al primo successo della nuova era a stelle e strisce rosanero, ovvero la serie A.

